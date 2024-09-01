Полталера 1776 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1776 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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