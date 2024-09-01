Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1776 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 14,838
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1776 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
436 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VG
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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