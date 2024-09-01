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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1776 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1776 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1776 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 14,838

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1776 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (14)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
436 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VG
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Busso Peus - November 7, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полталера 1776 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1776 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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