Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Полталера Станислава II Августа - Польша
Полталера 1767-1768Без ленты в волосах
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1767 FS 1,769 R3 0 221768 IS 23,501 R3 0 13
Полталера 1768-1782Лента в волосах
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1768 IS 23,501 R4 0 301772 AP 10,823 R2 0 181773 AP 5,335 R3 0 71774 AP 3,565 R5 0 91775 EB 3,533 R4 0 111776 EB 14,838 R2 0 331777 EB 20,011 R2 0 291778 EB 21,118 R2 0 411779 EB 13,642 R2 0 201780 EB 4,764 R4 0 51781 EB 3,899 R4 0 111782 EB 2,166 R4 0 14
Полталера 1783-1784
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1783 EB 7,687 R3 0 251784 EB 11,923 R2 0 37
Полталера 1788-1792
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1788 EB 76,419 R 1 2461792 MV 186 R5 0 5
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