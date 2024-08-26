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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1788 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1788 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 76,419

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1788
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (246)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 22500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Erwin Dietrich - November 26, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность F
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полталера 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша Полталера 1788 EB на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полталера 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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