Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 35 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 76,419
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1788
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (246)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 22500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
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