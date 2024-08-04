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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1788 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1788 EB
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 18

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1788 EB
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 254
Аверс
Реверс
Полталера 1788 EB
Средняя цена 580 $
Продажи
1 246
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB
Средняя цена 250 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1788 EB
Средняя цена 140 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
10 грошей 1788 EB
Средняя цена 70 $
Продажи
0 58

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1788 EB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 120 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1788 EB
Средняя цена 70 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 грош 1788 EB
Средняя цена 20 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 грош 1788 EB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 140 $
Продажи
0 27
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