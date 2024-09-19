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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1788 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1788 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 6,902

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1788
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1788 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 609 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 47000 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1788 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Дукат 1788 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
11914 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Польша Дукат 1788 EB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Дукат 1788 EB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3420 $
Цена в валюте аукциона 14750 PLN
Польша Дукат 1788 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Дукат 1788 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1788 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Дукат 1788 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1788 EB на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Дукат 1788 EB на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1788 EB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Дукат 1788 EB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1788 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1788 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1788 EB на аукционе Stack's - August 8, 2012
Польша Дукат 1788 EB на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1788 EB на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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