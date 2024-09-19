Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 6,902
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1788
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1788 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 609 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 47000 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3420 $
Цена в валюте аукциона 14750 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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