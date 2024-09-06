Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1788 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1788
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1788 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1750 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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