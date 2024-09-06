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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1788 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1788 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1788 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1788
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1788 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1750 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
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