Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 5,029,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1788
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1788 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
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Дата 27 апреля 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
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