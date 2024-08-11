Трояк (3 гроша) 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1788 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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