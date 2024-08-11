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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1788 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1788 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 5,029,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1788
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1788 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (7)
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  • WCN (12)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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