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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1788 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1788 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 4,059,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1788
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1788 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Stary Sklep за 240 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
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  • GGN (2)
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  • NUMMUS Olomouc (1)
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  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1788 EB на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 1 грош 1788 EB на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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