1 грош 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1788 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Stary Sklep за 240 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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