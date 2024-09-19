Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4,059,999
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1788
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1788 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Stary Sklep за 240 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
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- Wu-eL (1)
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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