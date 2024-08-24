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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1788 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1788 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (606)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 742,124

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1788
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4250 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (24)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 785 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1122 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1788 EB на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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