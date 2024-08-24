Двузлотовка (8 грошей) 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4250 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

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