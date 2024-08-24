Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (606)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 742,124
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1788
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4250 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
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Дата 13 октября 2022
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Дата 24 июня 2022
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Дата 24 июня 2022
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Дата 9 июня 2022
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Дата 6 марта 2022
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Дата 16 декабря 2021
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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