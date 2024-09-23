Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 27,57 гр
- Чистого серебра (0,7198 oz) 22,3868 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 30,557
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1788
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (254)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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