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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1788 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1788 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 27,57 гр
  • Чистого серебра (0,7198 oz) 22,3868 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 30,557

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1788
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (254)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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Польша Талер 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
866 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша Талер 1788 EB на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Польша Талер 1788 EB на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1788 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1788 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Талер 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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