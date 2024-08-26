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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 10 грошей 1788 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 10 грошей 1788 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 684,745

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1788
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Stary Sklep за 4700 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 10 грошей 1788 EB на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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