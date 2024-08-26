Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 684,745
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 10 грошей
- Год 1788
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Stary Sklep за 4700 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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