10 грошей 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Stary Sklep за 4700 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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