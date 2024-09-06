Злотовка (4 гроша) 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1421 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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