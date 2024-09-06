Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,376 гр
- Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,196,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1788
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1421 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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