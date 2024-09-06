Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1788 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1788 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1788 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,376 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,196,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1788
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1788 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1421 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • GGN (4)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (13)
  • Niemczyk (4)
  • Numedux (3)
  • Numimarket (3)
  • PDA & PGN (1)
  • Rzeszowski DA (7)
  • Wannenes Art Auction (1)
  • WCN (23)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (3)
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1788 EB на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1788 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Злотовка (4 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск