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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1788 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1788 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1788 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1788
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1788 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
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  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Трояк (3 гроша) 1788 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1788 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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