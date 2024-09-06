Полталера 1777 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1777 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность AU (1) XF (11) VF (17) Сохранность (слабы) AU58 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Künker (2)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

PDA & PGN (1)

Rzeszowski DA (1)

WAG (1)

WCN (12)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (1)