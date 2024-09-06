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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1777 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1777 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1777 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 20,011

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1777 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1385 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
2197 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Heritage - December 20, 2018
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Heritage - December 20, 2018
Продавец Heritage
Дата 20 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1777 EB "Лента в волосах" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1777 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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