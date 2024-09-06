Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1777 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 20,011
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1777
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1777 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (1)
- PDA & PGN (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WAG (1)
- WCN (12)
- WDA - MiM (2)
- Wójcicki (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 20 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полталера 1777 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск