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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1777 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1777 EB
Средняя цена
Продажи
0 0

Монеты Освенцимско-Заторское

Аверс
Реверс
30 крейцеров 1777 IC FA Для Галиции
Средняя цена 320 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
15 крейцеров 1777 CA Для Галиции
Средняя цена 900 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1777 EB LITH
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Талер 1777 EB LITU
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полталера 1777 EB Лента в волосах
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1777 EB
Средняя цена 720 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1777 EB
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1777 EB
Средняя цена 600 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1777 EB
Средняя цена 180 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1777 EB Реверс двузлотовки
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 грош 1777 AP
Средняя цена 430 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1777 EB
Средняя цена 160 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB
Средняя цена 160 $
Продажи
0 12
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