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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1777 года EB. LITH (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: LITH

Аверс монеты - Талер 1777 года EB LITH - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1777 года EB LITH - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 16,523

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1777 года со знаком EB. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • WCN (19)
  • Wójcicki (2)
Польша Талер 1777 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1777 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1012 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1921 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Талер 1777 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1777 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Талер 1777 EB на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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