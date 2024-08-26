Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1777 года EB. LITH (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: LITH
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 16,523
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1777
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1777 года со знаком EB. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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