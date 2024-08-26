Талер 1777 года EB. LITH (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1777 года со знаком EB. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 38000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

Сохранность XF (11) VF (15)

Продавец Все фирмы

MARCINIAK (1)

Niemczyk (3)

Numimarket (1)

WCN (19)

Wójcicki (2)