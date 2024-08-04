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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1777 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1777 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 804,750

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1777 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362977 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1550 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (4)
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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