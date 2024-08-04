Трояк (3 гроша) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1777 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362977 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1550 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2023.

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