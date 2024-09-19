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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 крейцеров 1777 года CA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Аверс монеты - 15 крейцеров 1777 года CA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление Реверс монеты - 15 крейцеров 1777 года CA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Австрийское правление
  • Номинал 15 крейцеров
  • Год 1777
  • Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 крейцеров 1777 года "Для Галиции" со знаком CA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 2500 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.

Сохранность
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  • Frühwald (3)
  • HIRSCH (4)
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе HIRSCH - February 11, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе Frühwald - May 16, 2019
Продавец Frühwald
Дата 16 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Польша 15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции" на аукционе Frühwald - December 6, 2013
Продавец Frühwald
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 крейцеров 1777 "Для Галиции" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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