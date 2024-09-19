15 крейцеров 1777 года CA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 крейцеров 1777 года "Для Галиции" со знаком CA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 2500 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.

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