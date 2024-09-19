Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 крейцеров 1777 года CA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,4 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Австрийское правление
- Номинал 15 крейцеров
- Год 1777
- Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 крейцеров 1777 года "Для Галиции" со знаком CA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 2500 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.
Сохранность
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- WDA - MiM (1)
Продавец Frühwald
Дата 16 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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