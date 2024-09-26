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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 836

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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