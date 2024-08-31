Трояк (3 гроша) 1777 года EB. Реверс двузлотовки (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1777 года со знаком EB. Реверс двузлотовки. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе WDA - MiM за 8400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

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