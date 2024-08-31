Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1777 года EB. Реверс двузлотовки (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Реверс двузлотовки
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1777
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1777 года со знаком EB. Реверс двузлотовки. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе WDA - MiM за 8400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
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- WDA - MiM (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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