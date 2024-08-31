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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1777 года EB. Реверс двузлотовки (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Реверс двузлотовки

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1777 года EB Реверс двузлотовки - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1777 года EB Реверс двузлотовки - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1777 года со знаком EB. Реверс двузлотовки. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе WDA - MiM за 8400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • PDA & PGN (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (2)
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
2066 $
Цена в валюте аукциона 8400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность F
Цена
1017 $
Цена в валюте аукциона 3900 PLN
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1777 EB на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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