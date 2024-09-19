Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 62,359
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1777
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1777 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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