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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1777 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1777 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 62,359

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1777 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность F
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1777 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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