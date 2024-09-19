Злотовка (4 гроша) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1777 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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