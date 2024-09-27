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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1777 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1777 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 67,954

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1777 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • COINSNET (2)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (7)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1777 EB на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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