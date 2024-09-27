Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 67,954
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1777
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1777 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
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- WCN (7)
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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