1 грош 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1777 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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