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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1777 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1777 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,425,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1777 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (6)
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 38 PLN
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1777 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1777 EB на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1777 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1777 EB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1777 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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