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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1777 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1777 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1777 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,425,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1777 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 688 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
Польша 1 грош 1777 AP на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 1 грош 1777 AP на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
Польша 1 грош 1777 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1777 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
661 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN

Где продать?

Для продажи 1 грош 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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