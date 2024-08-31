Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 366,236
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1777
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1777 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 31500 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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