Двузлотовка (8 грошей) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1777 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 31500 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность UNC (2) XF (1) VF (12) Сохранность (слабы) MS61 (1) Сервис NGC (1)