Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1777 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1777 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 366,236

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1777 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 31500 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Höhn (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (1)
  • WCN (5)
  • Wójcicki (1)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1777 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Двузлотовка (8 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск