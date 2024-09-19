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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1777 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: LITU

Аверс монеты - Талер 1777 года EB LITU - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1777 года EB LITU - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1777 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 19500 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1777 EB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Талер 1777 EB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
4403 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
969 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Польша Талер 1777 EB на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Талер 1777 EB на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Талер 1777 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1777 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1777 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе Karbownik - May 26, 2018
Польша Талер 1777 EB на аукционе Karbownik - May 26, 2018
Продавец Karbownik
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Талер 1777 EB на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1777 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Талер 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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