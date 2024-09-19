Талер 1777 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1777 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 19500 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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