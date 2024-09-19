Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1777 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: LITU
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1777
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1777 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 19500 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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