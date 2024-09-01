Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1777 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1777 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 34,764

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1777 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3400 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1777 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Ползлотек (2 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск