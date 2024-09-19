Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Сребреник (1 грош) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,367)
- Вес 1,99 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 34,032
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1777
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1777 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
997 $
Цена в валюте аукциона 3900 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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