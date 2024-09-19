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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1777 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1777 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 34,032

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1777
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1777 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Сребреник (1 грош) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
997 $
Цена в валюте аукциона 3900 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1777 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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