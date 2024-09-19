Сребреник (1 грош) 1777 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1777 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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