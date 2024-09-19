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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 крейцеров 1777 года IC FA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Аверс монеты - 30 крейцеров 1777 года IC FA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление Реверс монеты - 30 крейцеров 1777 года IC FA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление

Фотография: Auktionshaus H. D. Rauch GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 9,35 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Австрийское правление
  • Номинал 30 крейцеров
  • Год 1777
  • Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 крейцеров 1777 года "Для Галиции" со знаком IC FA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5317 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (2)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (2)
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rauch - November 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rauch - June 6, 2019
Продавец Rauch
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Dorotheum - May 19, 2016
Продавец Dorotheum
Дата 19 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции" на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 30 крейцеров 1777 "Для Галиции" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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