Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 крейцеров 1777 года IC FA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 крейцеров 1777 года "Для Галиции" со знаком IC FA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5317 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
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- Wójcicki (2)
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 19 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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