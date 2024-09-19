30 крейцеров 1777 года IC FA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 крейцеров 1777 года "Для Галиции" со знаком IC FA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5317 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность XF (5) VF (18)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

COINSNET (1)

Dorotheum (1)

Frühwald (1)

Höhn (1)

Künker (2)

MARCINIAK (5)

Möller (1)

Niemczyk (1)

Numimarket (1)

Rauch (2)

WCN (4)

Wójcicki (2)