Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1778 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 21,118
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1778
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1778 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
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Дата 8 ноября 2022
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Дата 9 июня 2022
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Дата 29 декабря 2018
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Дата 29 декабря 2018
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Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 21 октября 2016
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