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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1778 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1778 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1778 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 21,118

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1778
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1778 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (3)
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
748 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
461 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Aurea - June 12, 2022
Продавец Aurea
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полталера 1778 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1778 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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