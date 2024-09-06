Полталера 1778 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1778 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность UNC (1) AU (2) XF (4) VF (33) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Aurea (1)

Busso Peus (1)

GGN (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Janas (1)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (6)

Numimarket (2)

PDA & PGN (1)

Rare Coins (1)

Stack's (1)

WAG (1)

WCN (16)

WDA - MiM (3)