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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1778 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1778 EB
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1778 EB LITH
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Талер 1778 EB LITU
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Полталера 1778 EB Лента в волосах
Средняя цена 900 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB
Средняя цена 540 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1778 EB
Средняя цена 890 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1778 EB
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1778 EB
Средняя цена 330 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1778 EB
Средняя цена 170 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 грош 1778 EB
Средняя цена 50 $
Продажи
0 13
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