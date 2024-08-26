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Польша
1778
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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Польша
1778
Монеты Польши 1778 года
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Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
Дукат 1778 EB
Средняя цена
6300 $
Продажи
0
1
Серебряные монеты
Талер 1778 EB
LITH
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
5
Талер 1778 EB
LITU
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
22
Полталера 1778 EB Лента в волосах
Средняя цена
900 $
Продажи
0
41
Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB
Средняя цена
540 $
Продажи
0
9
Злотовка (4 гроша) 1778 EB
Средняя цена
890 $
Продажи
0
10
Ползлотек (2 гроша) 1778 EB
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
4
Сребреник (1 грош) 1778 EB
Средняя цена
330 $
Продажи
0
6
Медные монеты
Трояк (3 гроша) 1778 EB
Средняя цена
170 $
Продажи
0
9
1 грош 1778 EB
Средняя цена
50 $
Продажи
0
13
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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