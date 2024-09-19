Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1778 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1778 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,138,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1778
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1778 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1778 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск