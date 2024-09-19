Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,138,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1778
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1778 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
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Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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