1 грош 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1778 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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