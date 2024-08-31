Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 290,090
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1778
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1778 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3400 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (2)
- PDA & PGN (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Russiancoin (2)
- WCN (3)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
1010 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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