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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1778 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1778 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 290,090

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1778
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1778 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3400 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Russiancoin (2)
  • WCN (3)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
1010 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB на аукционе Russiancoin - April 5, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1778 EB на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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