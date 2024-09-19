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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1778 года EB. LITH (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: LITH

Аверс монеты - Талер 1778 года EB LITH - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1778 года EB LITH - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 20,395

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1778
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1778 года со знаком EB. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • PDA & PGN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Талер 1778 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Талер 1778 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
987 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша Талер 1778 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1778 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1924 $
Цена в валюте аукциона 7200 PLN
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1778 EB на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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