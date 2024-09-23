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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1778 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1778 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 1,121

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1778
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1778 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2882 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
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Польша Дукат 1778 EB на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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