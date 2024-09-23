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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1778 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1778 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 9,972

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1778
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1778 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 767 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8400 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1635 $
Цена в валюте аукциона 6400 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1778 EB на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1778 EB на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 1980 USD
Польша Ползлотек (2 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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