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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1778 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1778 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 20,438

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1778
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1778 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2266 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7500 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1549 $
Цена в валюте аукциона 6750 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1542 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Злотовка (4 гроша) 1778 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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