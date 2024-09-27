Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Сребреник (1 грош) 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,367)
- Вес 1,99 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 24,082
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1778
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1778 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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