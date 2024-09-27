Сребреник (1 грош) 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1778 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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