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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1778 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1778 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 24,082

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1778
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1778 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
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Польша Сребреник (1 грош) 1778 EB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1778 EB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1778 EB на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1778 EB на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
487 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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