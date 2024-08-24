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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1778 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1778 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 694,633

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1778
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1778 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (5)
  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1778 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1778 EB на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1778 EB на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1778 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1778 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1778 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1778 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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