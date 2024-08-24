Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1778 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 694,633
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1778
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1778 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
Сохранность
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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