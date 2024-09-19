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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1778 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: LITU

Аверс монеты - Талер 1778 года EB LITU - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1778 года EB LITU - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1778
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1778 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 44000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (11)
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Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10890 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1172 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша Талер 1778 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Талер 1778 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1778 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Талер 1778 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1778 EB на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Талер 1778 EB на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1778 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1778 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1778 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1778 EB на аукционе Stack's - June 20, 2010
Польша Талер 1778 EB на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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