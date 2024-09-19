Талер 1778 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1778 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 44000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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