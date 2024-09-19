Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1778 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: LITU
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1778
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1778 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 44000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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