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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1792 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1792 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 186

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 115000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша Полталера 1792 MV на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Полталера 1792 MV на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
10575 $
Цена в валюте аукциона 10575 USD
Польша Полталера 1792 MV на аукционе Heritage - August 13, 2015
Польша Полталера 1792 MV на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
Польша Полталера 1792 MV на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Полталера 1792 MV на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
41250 $
Цена в валюте аукциона 115000 PLN
Польша Полталера 1792 MV на аукционе GGN - March 23, 1996
Польша Полталера 1792 MV на аукционе GGN - March 23, 1996
Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полталера 1792 MV на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полталера 1792 MV на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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