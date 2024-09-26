Полталера 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 115000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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