Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 35 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 186
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 115000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
10575 $
Цена в валюте аукциона 10575 USD
Где продать?
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