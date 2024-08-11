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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1792 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1792 EB
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Дукат 1792 MV
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1792 MV
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Полталера 1792 MV
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB
Средняя цена 410 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV
Средняя цена 310 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1792 MV
Средняя цена 350 $
Продажи
0 124
Аверс
Реверс
10 грошей 1792 MV
Средняя цена 350 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
10 грошей 1792 MW
Средняя цена 120 $
Продажи
0 39

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1792 MW Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 750 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1792 WM Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 190 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1792 EB
Средняя цена 95 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1792 MV
Средняя цена 50 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
1 грош 1792 EB
Средняя цена 100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 грош 1792 MV
Средняя цена 50 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1792 MV
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Шеляг 1792 MV Коронный
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 5
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