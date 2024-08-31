Двузлотовка (8 грошей) 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1792 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5833 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.

Сохранность UNC (8) AU (13) XF (18) VF (16) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (3) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (3) DETAILS (1) Сервис NGC (10) PCGS (2)

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