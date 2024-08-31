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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1792 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1792 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (606)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 1,612,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1792 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5833 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (29)
  • Wójcicki (4)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1792 EB на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

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