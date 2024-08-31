Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (606)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 1,612,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1792 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5833 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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