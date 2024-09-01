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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1792 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1792 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1792 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 32000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
4589 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
8817 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1792 MV на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1792 MV на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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