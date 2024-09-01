Полугрош (1/2 гроша) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1792 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 32000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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