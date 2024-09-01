Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1792 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 32000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
4589 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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