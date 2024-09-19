Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 27,57 гр
- Чистого серебра (0,7198 oz) 22,3868 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 339
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 51000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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