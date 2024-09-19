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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1792 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1792 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 27,57 гр
  • Чистого серебра (0,7198 oz) 22,3868 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 339

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 51000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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Польша Талер 1792 MV на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
11884 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Польша Талер 1792 MV на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Талер 1792 MV на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
8495 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша Талер 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Талер 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Талер 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Талер 1792 MV на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1792 MV на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1792 MV на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1792 MV на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1792 MV на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1792 MV на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1792 MV на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Талер 1792 MV на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1792 MV на аукционе Stack's - August 8, 2012
Польша Талер 1792 MV на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
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Польша Талер 1792 MV на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1792 MV на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1792 MV на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1792 MV на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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