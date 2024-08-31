Злотовка (4 гроша) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе WDA - MiM за 27000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

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