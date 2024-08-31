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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1792 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1792 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,376 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 2,320,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе WDA - MiM за 27000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (11)
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Nomisma - January 28, 2024
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Nomisma - October 27, 2023
Продавец Nomisma
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1792 MV на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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