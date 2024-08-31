Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,376 гр
- Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 2,320,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе WDA - MiM за 27000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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