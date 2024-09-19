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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1792 года MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1792 года MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1792 года MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком MW. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14500 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - July 31, 1992
Польша Трояк (3 гроша) 1792 MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - July 31, 1992
Продавец GGN
Дата 31 июля 1992
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1792 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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