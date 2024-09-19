Трояк (3 гроша) 1792 года MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком MW. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14500 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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