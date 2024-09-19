Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1792 года MW "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1792 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком MW. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14500 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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