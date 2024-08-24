10 грошей 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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