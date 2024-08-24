Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 594,445
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 10 грошей
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 грошей 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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