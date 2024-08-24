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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1792 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 10 грошей 1792 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 10 грошей 1792 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 594,445

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1792 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность AU
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Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша 10 грошей 1792 MV на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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