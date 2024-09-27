Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4,524,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1792 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
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- Cieszyńskie CN (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
- Stare Monety (1)
- WCN (5)
- Wu-eL (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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