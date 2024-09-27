1 грош 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1792 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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