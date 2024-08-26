Дукат 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1792 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 34000 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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