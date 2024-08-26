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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1792 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1792 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 28,705

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1792
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1792 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 34000 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Дукат 1792 EB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
7677 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша Дукат 1792 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Дукат 1792 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
5422 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша Дукат 1792 EB на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Дукат 1792 EB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Дукат 1792 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Дукат 1792 EB на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Дукат 1792 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1792 EB на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Дукат 1792 EB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1792 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1792 EB на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Heritage - September 22, 2015
Польша Дукат 1792 EB на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1792 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1792 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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