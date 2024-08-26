Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1792 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 28,705
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1792
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1792 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 34000 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
7677 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
5422 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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